晶華Q3獲利年增逾3成 全年挑戰連3年賺超過1個股本
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (10) 日發布第三季財報，單季稅後純益 2.97 億元，年增 33.7%，每股純益(EPS)2.33 元，創 4 年來同期新高，累計前三季稅後純益 10.1 億元，年增 7.25%，EPS 7.93 元，有望連續 3 年挑戰賺超過 1 個股本。
展望後市，晶華表示，位於礁溪以及北投的晶泉丰旅迎來年度泡湯旺季，11 月起至明年 2 月的住房率已上看 80%，而台北晶華則積極搶攻聖誕與跨年住房，12 月 31 日已幾近滿房且平均房價有望破萬。
另一方面，台北晶華自年中開始積極經營的尾牙外燴市場，大有斬獲，鎖定科技和金融業的高品質與高桌價策略獲得肯定，目前承接桌數已衝破 6000 桌，截至明年春節，營收估年增幅將超過 30%。
晶華也說明，第三季獲利動能升溫主要是因北投晶泉丰旅加入營運行列，且台北晶華酒店的餐飲和住房營業額均強勢上揚。
晶華甫公布 10 月合併營收 5.38 億元，月增 2.77%，年增 12.2%，創同期次高紀錄，晶華表示，11 月開跑的 ITF 台北國際旅展有望為集團帶進 1.5 億元的收入，創歷年來旅展業績新高。
晶華在旅展中主要熱賣的是台北晶華自助餐券、泉源閣烤鴨券、三燔壽喜燒放題券，以及首賣便創下佳績的集團各品牌通用住宿券，為明年的住房和餐飲營運奠定基礎。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺
- 漢來美食Q4導入AI訂位系統、開第三家島語 挑戰年賺1股本新高成績
- 董娘經濟驚人！這飯店精品樓層營業額連年創高 等同購物中心
- ITF旅展規模創高 雄獅樂估業績雙位數成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇