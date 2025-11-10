晶華Q3獲利年增逾3成 全年挑戰連3年賺超過1個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-10 17:54

連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 今 (10) 日發布第三季財報，單季稅後純益 2.97 億元，年增 33.7%，每股純益(EPS)2.33 元，創 4 年來同期新高，累計前三季稅後純益 10.1 億元，年增 7.25%，EPS 7.93 元，有望連續 3 年挑戰賺超過 1 個股本。

晶華今年挑戰連續3年賺超過1個股本。(鉅亨網資料照)

展望後市，晶華表示，位於礁溪以及北投的晶泉丰旅迎來年度泡湯旺季，11 月起至明年 2 月的住房率已上看 80%，而台北晶華則積極搶攻聖誕與跨年住房，12 月 31 日已幾近滿房且平均房價有望破萬。

另一方面，台北晶華自年中開始積極經營的尾牙外燴市場，大有斬獲，鎖定科技和金融業的高品質與高桌價策略獲得肯定，目前承接桌數已衝破 6000 桌，截至明年春節，營收估年增幅將超過 30%。

晶華也說明，第三季獲利動能升溫主要是因北投晶泉丰旅加入營運行列，且台北晶華酒店的餐飲和住房營業額均強勢上揚。

晶華甫公布 10 月合併營收 5.38 億元，月增 2.77%，年增 12.2%，創同期次高紀錄，晶華表示，11 月開跑的 ITF 台北國際旅展有望為集團帶進 1.5 億元的收入，創歷年來旅展業績新高。