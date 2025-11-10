上福Q3提列KATUN資產減損13.47億元 前三季每股虧損9.5元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 20:00

‌



上福全球 (6128-TW)2018 年在美國購併的子公司 KATUN，在去年下半年推出首款自有品牌多功能事務機（MFP）系列 - Arivia 搶市，但遭遇市場的挑戰仍大，上福全球第三季對 KATUN 提列高達 13.47 億元資產減損，也導致上福 2025 年前三季稅後虧損 12.12 億元，每股虧損達 9.5 元。

上福執行副總黃懷德(中)指出，上福第三季提列子公司KATUN資產減損13.47億元。(鉅亨網記者張欽發攝)

上福全球今 (10) 日召開董事會，並承認 2025 年前三季合併財報。今年前三季合併營收為 39.54 億元，營業利益為 1.25 億元，較去年同期的 3.29 億元衰退 2.04 億元。由於合併的美國子公司 KATUN，受到美國關稅的影響，以致進口成本增加。

‌



上福全球執行副總黃懷德指出，KATUN 去年下半年推出的自有品牌 Arivia 事務機在導入市場初期，整體銷售情況不如預期，導致 KATUN 公司營業利益由盈轉虧。因此，本公司於第三季提列併購 KATUN 取得的商譽、客戶關係與品牌商標等無形資產減損，合計減損金額為 13.47 億元。

黃懷德指出，此一提列美國子公司 KATUN 資產減損，造成上福今年前三季合併財報稅前虧損 12.12 億元，稅後虧損 12.12 億元，每股稅後虧損 9.5 元，每股淨值也由第二季末的 30.01 元，下降為第三季末的 20.95 元。

黃懷德指出，上福自 2018 年併購美國子公司 KATUN 以來，除了 2020 年遭遇 COVID-19 疫情衝擊外，KATUN 公司均能貢獻穩定的營收及獲利，本次提列的商譽等無形資產減損，僅為會計帳上的提列，並未產生實際的現金流出，對上福全球營運資金並無重大影響。