晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-14 11:10
連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 喜迎端午連假和即將到來的暑期檔期，台北晶華、故宮晶華推住房和餐飲新專案，重新開幕的太魯閣晶英酒店營運狀況也逐步回穩，再加上甫開幕的北投晶泉丰旅挹注，看好在旗下各飯店團結的集體作戰策略下，下半年住房和餐飲業績成長。
受到出國旅遊潮的影響，晶華甫公布第一季稅後純益 4.02 億元，年減 5.4%，每股純益 (EPS)3.16 元，但仍維持獲利相對高檔水準。
晶華指出，即將迎來端午連假和 7-8 月暑假，是餐飲和國旅消費的重要檔期，台北晶華整合北市觀光巴士、故宮晶華等資源推出住房與餐飲專案，從國際級藝術大展的角度推廣城市行銷。
而暑假期間，晶華更針對親子市場推多項寓教於樂的永續旅遊專案，樂觀看將可有效提升住房率和整體營業額。
而今年 4 月正式開幕的北投晶泉丰旅，至今平均住房率達到 80%，平均房價更突破萬元，對集團已有實質貢獻。
在端午送禮以及畢業季謝師餐會的商機驅動下，台北晶華和台南晶英酒店的粽禮預計達到 2300 萬元的銷售目標，年增 10%。
此外，晶華規劃參與 7 月夏季旅展、8 月台灣美食展，祭出各式餐券和住宿券的年度優惠價，並整合各酒店住房專案推「環遊晶華住宿券」，樂觀看下半年住房和餐飲業績的成長。
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