晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-05-14 11:10

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受到出國旅遊潮的影響，晶華甫公布第一季稅後純益 4.02 億元，年減 5.4%，每股純益 (EPS)3.16 元，但仍維持獲利相對高檔水準。

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晶華指出，即將迎來端午連假和 7-8 月暑假，是餐飲和國旅消費的重要檔期，台北晶華整合北市觀光巴士、故宮晶華等資源推出住房與餐飲專案，從國際級藝術大展的角度推廣城市行銷。

而暑假期間，晶華更針對親子市場推多項寓教於樂的永續旅遊專案，樂觀看將可有效提升住房率和整體營業額。

而今年 4 月正式開幕的北投晶泉丰旅，至今平均住房率達到 80%，平均房價更突破萬元，對集團已有實質貢獻。

在端午送禮以及畢業季謝師餐會的商機驅動下，台北晶華和台南晶英酒店的粽禮預計達到 2300 萬元的銷售目標，年增 10%。