鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-29 18:48

連鎖咖啡業者路易莎 (2758-TW) 即將邁入 20 周年，今 (29) 日宣布推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，首店開在新北板橋，路易莎董事長暨創辦人黃銘賢表示，藉由白霧時光實現全生活風格，並發展出莎未來的全新營運模式，可因應不同場域環境，將旗艦店的內容彈性導入，目前已有知名連鎖飯店和商場即將進駐。

「白霧時光」以咖啡生活為核心，串聯複合飲食、社交文化和場域，首店設置有 200 多坪、挑高超過 7 米、多功能的開放空間，現場有手沖咖啡、創意料理，職人展演現做烘焙麵包、現烤披薩等，還有特調微醺飲品，提供消費者全日餐飲生活體驗。

‌



路易莎說明，「白霧時光」顛覆過往咖啡館的既定印象，也不同於路易莎咖啡的功能服務取向，而是經營一種生活風格，餐桌區提供有早午餐和晚餐，重新詮釋咖啡館的使用方程式，設定客單價從路易莎的 100 多元跳增到 400 多元。

「白霧時光」是路易莎旗下第 8 個品牌，目前有青焰炭火熟成牛排 (6 家)、初泰 Pikul(3 家)、Selfroom Workoutplace(1 家)、玖仰茶食文化 (9 家)、丹生炊事 (1 家)、SUN BERNO 光焙若蔬食 (3 家) 和 Louisa Bakery(2 家)。