iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還！泡水外觀無損、手機仍能正常運作

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-08 20:00

iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還。（圖：Reddit用戶bricksandcanvas）

強烈颱風「海鷗」於 10 月 31 日重創菲律賓，多地遭受嚴重破壞，宿霧市（Cebu）同樣深受影響。

在滿目瘡痍的災後景象中，一名災民分享了一段令人震驚的經歷：家園被洪水徹底摧毀，但他的 iPhone 卻在泥水中浸泡三天後奇蹟般完好無損地被尋回。

這名使用者「bricksandcanvas」在 Reddit 的 r/iphone 論壇上發文表示，颱風來襲時，他的房屋與財物，包括疑似為 iPhone 17 Pro 或 iPhone 17 Pro Max，全被洪水捲走。

然而當洪水退去，他在泥地中找到 iPhone 時，卻發現手機不但外觀沒有刮痕，機子還能正常運作，展現了蘋果 (AAPL-US) IP68 防水防塵保護的實際效果。

然而，基於 M4 MacBook Pro 不具備防水能力，該名用戶的 MacBook 在洪災中報廢。

幸運的是，他仍保留著一台多年未使用、滿是灰塵的英特爾晶片版本 MacBook。這台舊機最終成為他向外求救、重新取得網路連線的重要工具。

該名災戶回憶當時狀況說：「我只有那台 MacBook，還赤腳走了大約 3 公里到醫院，為仍在出血的大傷口進行縫合。因為沒有現金，我只能懇求醫生，答應隔天再付費。」