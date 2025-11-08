〈熱門股〉揚秦營收獲利同寫新猷 股價築底伺機翻揚
鉅亨網記者王莞甯 台北
連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TW) 公布 10 月合併營收衝上 2.71 億元，月增 4.47%，年增 19.65%，創單月新高紀錄，累計前 10 月合併營收 24.93 億元，年增 19.88%，而甫公布第三季財報，稅後純益 0.66 億元，年增 31.7%，也創單季新高紀錄，激勵本周股價周線翻紅，有築底反彈之勢。
揚秦總經理林麗玲表示，10 月營收和第三季財報持續刷新歷史新高，主要受惠於整體營運規模擴大、多品牌持續展店和假期效應加持。
除了既有的早午餐品牌，揚秦代理的馬來西亞知名品牌「檳城煎蕊」第二家門市已進駐位在台北車站旁的 Q square 京站時尚廣場 B3 美食街，積極朝百貨商圈展店，而火鍋品牌「涮金鍋」也陸續開出中壢、桃園等新據點，增添新營運動能。
截至目前，揚秦旗下「麥味登」全台總店數 936 家，「炸雞大獅」海內外店數 123 家，「REAL 真 ‧Cafe‧Bread」店數 7 家，「涮金鍋」店數 5 家，「檳城煎蕊」店數 2 家。
