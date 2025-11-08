〈台塑集團運動會〉總裁吳嘉昭：5大轉型迫在眉睫 重新建構產品發展藍圖

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-08 10:20

受新冠疫情影響睽違 7 年後，台塑 (1301-TW) 企業今 (8) 日上午 8 時於新北市泰山明志科大舉行第 36 屆運動大會，由台塑企業總裁吳嘉昭首度主持集團運動會。吳嘉昭致詞時表示，今 (2025) 年在 4 月美國關稅、國際局勢劇烈快速變化下，為確保企業未來的競爭力，「轉型」已是迫在眉睫，集團將加速產品、事業、低碳、能源及數位等五大轉型，深化產業布局，迎接挑戰。

台塑集團36屆運動會登場，總裁吳嘉昭:以5大轉型迎接嚴峻挑戰。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

台塑集團今日運動大會現場氣氛熱鬧，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。包括前總裁王文淵、創辦人王永慶三房遺孀李寶珠、台塑生技董事長王瑞瑜，王永慶家族成員王瑞華、王文潮皆到場。

吳嘉昭表示，運動會停辦 7 年，在這 7 年間，國際局勢發生快速且劇烈的變化，全球政經可說是動盪不安，尤其是中國內需市場持續不振，各產業龐大的過剩產能傾銷到全球，再加上 4 月川普宣布實施對等關稅，對全球經濟衝擊，可說一波未平、一波又起，除了少數產業例外，多數產業都受到很大的影響。

吳嘉昭強調，因應當前的嚴峻挑戰，並確保企業未來的競爭力，「轉型」已是企業迫在眉睫的重要因應策略，今年承蒙管理中心四位常務委員，委任其為行政中心總裁職務，擔負起經營管理的重責，深感使命艱鉅，今後將與行政中心各委員一同攜手，聚集全體同仁的力量，全力推動企業轉型發展。

吳嘉昭指出，台塑企業經 70 年發展，在兩位創辦人及管理中心四位常務委員的領導，早已奠定了堅實管理基礎，歷程中也不斷尋求轉型突破，並擴展許多新興產業及海外生產據點，尤其在王文淵主任委員任總裁任內，積極導入 AI 人工智慧、推動企業數位轉型，奠定台塑企業邁向智慧經營的重要基礎。同時，更推動全企業的節能減碳、循環經濟及研究開發，帶領企業繼續前進，邁向永續發展。

吳嘉昭表示，未來台塑企業不但要延續創辦人追求「止於至善」的精神，更要將工作重點，聚焦在「加速轉型」與「強化經營」上，同時結合產業發展的新趨勢，引進新技術、鼓勵新創事業，把資源放在最有效的地方。希望持續強化經營，利用現有產品的特性及長期累積的技術能力，拓展新用途及市場，重新建構產品的發展藍圖，並優化產品的組合，持續提升差異化、高值化產品的比重，提高獲利。