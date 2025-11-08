核電重啟倒數？台電：核二、三廠SPRA初判皆達標 評估報告已送經部審查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-08 10:34

近日監察委員針對台電旗下核能發電廠的耐震能力發出關切，台電昨（7）日重申：核能安全始終是台電的「重中之重」，並詳細說明了核電廠耐震能力提升的完整歷程與現況，強調所有作業均是遵照行政院原子能委員會（核安會）的嚴格要求與審查來執行。現況的評估報告已呈報經濟部審查，只待核定。

核電重啟倒數？台電：核二、三廠SPRA初判達標 皆依核安會要求執行補強。（鉅亨網資料照）

面對地震頻繁的台灣環境，核電廠的安全防護是全民關注的焦點。台電說明，自 2015 年起，即依據核安會的指導，採用 SSHAC Level 3 程序（美國「地震危害分析資深專家委員會」訂定之第 3 層級程序）來辦理機率式地震危害分析 (PSHA)。依據這項分析結果，台電已針對在地震發生時用以執行「安全停機」的關鍵相關設備，逐一完成耐震補強作業，並且這些補強計畫皆已獲得核安會的正式審查同意核備。

除了單純的設備耐震能力外，台電也進行更全面的機率式地震風險評估 (SPRA)，這項評估涵蓋了地震引發的二次災害等連帶風險。目前，台電已完成核二廠與核三廠的 SPRA 工作。初步評估結果顯示，這兩座核電廠的總風險數值符合國家安全標準。不過，這些詳盡的評估結果與風險計算報告仍尚待核安會進行最終的技術審查與確認。

為追求更高的安全標準，台電在 2024 年及 2025 年更遵照核安會的指示，邀請國外專家團隊針對 SPRA 進行同行審查。目前，台電正依據國際專家的寶貴意見，積極針對廠內安全設施與設備的耐震裕度（Seismic Margin）提升進行可行性評估，並同時重新計算最新的地震風險數值。台電承諾，將會依法完成詳盡的耐震安全評估說明報告後，正式陳報核安會進行技術審查，展現持續精進的決心。