〈台塑四寶業績〉10月營收同步年月雙減 台塑化月減16.1%最慘

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 17:01

‌



台塑 (1301-TW) 四寶今 (7) 日公布 10 月營收，在中國石化業持續擴建產能，市場供給量增加，原油價格偏弱下，塑膠產品行情跟跌，包括台塑、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW) 在 10 月同步年月雙減，四 寶 10 月合計營收約 1,008.49 億元，月減 9.8%、年減 8.9%。台塑化受煉油、烯烴事業月減雙位數影響，月減 16.1% 最慘。

台塑四寶10月營收呈年月雙減，台塑化月減16.1%最慘。(圖：shutterstock)

台塑 10 月營收為 134.1 億元、月減 4.3%、年減 14.8%，今 (2025) 年前 10 月合併營收為 1477.17 億元、年減 10.7%。台塑表示，10 月營收月減，主要是配合液鹼外銷客戶船期安排，銷量較上月減少，10 月有部分訂單提前至 9 月出貨，今年因中國同業續擴新產能，市場供給量增加，且 10 月台幣兌美元平均匯率較去年 10 月升值 4.8％，各產品價格也比去年同期下跌。

‌



南亞 10 月營收 212.29 億元、月減 4.3、年減 6.7%，前 10 月合併營收 2166.74 億元，年增 1.1%。南亞指出，主要是麥寮 EG-1 定檢、2EH 保留庫存供後續停車期間銷售，德州 EG 為 8 月訂單延至 9 月出口，使化工產品 10 月營收減少；加工產品也因十一長假致營收略減；聚酯因美國南卡廠獲得進口替代訂單，電子材料產品因 IC 載板、高頻銅箔需求良好，營收較 9 月成長。

台化 10 月 221.47 億元、月減 4%、年減 17.1%，前 10 月營收 2441.8 億元、年減 17%。台化受原油價格震盪偏弱，成本缺乏支撐，下游需求不振，影響石化產品行情跟跌，年減雙位數則是客戶觀望採購，同業投產供給增加及低價競銷，讓產品價格下跌。