鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至11.48元，預估目標價為365元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.4元上修至11.48元，其中最高估值13.47元，最低估值10.3元，預估目標價為365元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.47(13.47)
|15.32
|18.38
|最低值
|10.3(10.3)
|11.34
|14.33
|平均值
|11.58(11.56)
|13.52
|16.09
|中位數
|11.48(11.4)
|13.55
|15.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,629,960
|80,754,330
|92,519,050
|最低值
|68,881,000
|73,466,000
|81,459,000
|平均值
|70,424,070
|77,070,610
|86,674,160
|中位數
|70,112,290
|77,170,150
|86,705,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.45
|12.65
|13.85
|10.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
