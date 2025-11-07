鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至11.48元，預估目標價為365元

search icon



根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.4元上修至11.48元，其中最高估值13.47元，最低估值10.3元，預估目標價為365元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值13.47(13.47)15.3218.38
最低值10.3(10.3)11.3414.33
平均值11.58(11.56)13.5216.09
中位數11.48(11.4)13.5515.74

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值72,629,96080,754,33092,519,050
最低值68,881,00073,466,00081,459,000
平均值70,424,07077,070,61086,674,160
中位數70,112,29077,170,15086,705,850

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS10.4512.6513.8510.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		59,786,29364,567,69768,744,70158,622,050

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

台股市場預估eps

研華303.5-2.88%
美元/台幣31.045+0.31%

