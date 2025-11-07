鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-07 17:21

‌



工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 10 月營收 60.16 億元，月減 3%、年增 8.7%；累計前 10 月營收 589.77 億元，年增 20.34%，單月、累計營收均創同期新高。

研華10月持穩60億元創同期高 台灣、新興市場動能強。(鉅亨網資料照)

研華說明，10 月營收以區域別來看，北美、台灣及新興市場成長動能強勁，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為 16%、39% 及 35%；歐洲、中國及日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則較去年同期衰退。

‌



各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 與智能服務事業群 (iService) 皆較去年同期呈現雙位數成長，分別年增 25% 及 12%；物聯網自動化事業群 (IAutomation) 則為年增 6%。

嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體為個位數年增，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 皆較去年同期個位數成長。

累計前 10 月營收來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，分別年增 22%、20%、13%、26% 及 33%。各事業群表現方面，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別成長 33%、14% 及 52%。