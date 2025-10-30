研華Q3每股賺3.2元創9季新高 前三季EPS 8.67元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-30 18:03

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (30) 日公告第三季財報，稅後純益 27.66 億元，季增 39%、年增 22.5%，每股純益 3.2 元；累計前三季稅後純益 74.89 億元，年增 17.7%，每股純益 8.67 元。

研華Q3每股賺3.2元創9季新高 前三季EPS8.67元。(鉅亨網資料照)

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第三季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 1.01，其中三大區以歐洲市場 BB 值 1.10 動能最為強勁，中國市場為 1.01 表現持穩，而北美市場則因專案週期因素較上季下滑至 0.88。

展望第四季，陳清熙表示，面對原物料成本上升與供應鏈緊張等挑戰已提前布局，與供應商夥伴密切合作確保供料平穩，並積極導入替代料與升級設計，確保未來出貨排程順暢。同時，也研議調漲價格適度反映成本壓力。

研華第三季營收 177.74 億元，季減 0.4%、年增 18.9%；毛利率 38.87%，季減 1.13 個百分點、年減 2.43 個百分點；營業利益 27.08 億元，年減 13.3%、年增 10.4%；營益率 15.24%，季減 2.27 個百分點、年減 1.16 個百分點。

累計研華前三季營收 529.6 億元，年增 21.8%、毛利率 39.78%，年減 0.82 個百分點、營業利益 87.55 億元，年增近 34%、營益率 16.53%，年增 1.5 個百分點。

若以美元表達，研華前三季營收為 16.97 億元，年增 25%。整體營運以區域別而言，以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，分別年增 23%、22%、14%、24% 及 28%；北亞市場則年對年持平。