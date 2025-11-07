search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.64元上修至27.32元，其中最高估值29.32元，最低估值24.79元，預估目標價為820元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.32(28.06)52.8167.19
最低值24.79(24.79)33.4341.31
平均值27.11(26.71)39.0150.69
中位數27.32(26.64)36.8943.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值22,004,27035,058,73044,200,430
最低值20,420,00024,535,00031,258,000
平均值20,883,88028,549,58035,729,230
中位數20,891,50027,270,32031,729,250

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.059.038.325.62
營業收入
(單位：新台幣千元)		14,517,18511,247,25810,557,7019,423,020

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

