鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.64元上修至27.32元，其中最高估值29.32元，最低估值24.79元，預估目標價為820元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.32(28.06)
|52.81
|67.19
|最低值
|24.79(24.79)
|33.43
|41.31
|平均值
|27.11(26.71)
|39.01
|50.69
|中位數
|27.32(26.64)
|36.89
|43.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,004,270
|35,058,730
|44,200,430
|最低值
|20,420,000
|24,535,000
|31,258,000
|平均值
|20,883,880
|28,549,580
|35,729,230
|中位數
|20,891,500
|27,270,320
|31,729,250
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.05
|9.03
|8.32
|5.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
