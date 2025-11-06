鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估下修至11.4元，預估目標價為375元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對研華(2395-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.6元下修至11.4元，其中最高估值13.47元，最低估值10.3元，預估目標價為375元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|13.47(13.47)
|15.32
|18.63
|最低值
|10.3(10.54)
|12.24
|14.33
|平均值
|11.57(11.61)
|13.61
|16.12
|中位數
|11.4(11.6)
|13.72
|15.74
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,629,960
|81,690,910
|94,546,020
|最低值
|68,419,000
|72,587,000
|81,459,000
|平均值
|70,438,680
|77,000,220
|86,899,380
|中位數
|70,120,290
|77,266,460
|86,705,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|10.45
|12.65
|13.85
|10.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,786,293
|64,567,697
|68,744,701
|58,622,050
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Q4營收估年增、明年雙位數成長 反映購料成本部分產品調漲4-8%
- 研華Q3每股賺3.2元創9季新高 前三季EPS 8.67元
- 重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至11.66元，預估目標價為372.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇