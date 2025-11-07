search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為18.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.27元，其中最高估值1.47元，最低估值0.94元，預估目標價為18.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.47(1.47)1.782.322.97
最低值0.94(1.07)0.940.981.3
平均值1.26(1.29)1.21.461.78
中位數1.27(1.3)1.211.431.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值54.45億58.10億64.07億71.58億
最低值49.84億48.91億49.61億54.84億
平均值52.06億52.49億56.78億61.82億
中位數51.85億52.57億55.55億60.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.460.461.611.241.45
營業收入5.80億10.30億21.31億31.21億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

