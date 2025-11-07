鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為18.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.27元，其中最高估值1.47元，最低估值0.94元，預估目標價為18.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.47(1.47)
|1.78
|2.32
|2.97
|最低值
|0.94(1.07)
|0.94
|0.98
|1.3
|平均值
|1.26(1.29)
|1.2
|1.46
|1.78
|中位數
|1.27(1.3)
|1.21
|1.43
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|54.45億
|58.10億
|64.07億
|71.58億
|最低值
|49.84億
|48.91億
|49.61億
|54.84億
|平均值
|52.06億
|52.49億
|56.78億
|61.82億
|中位數
|51.85億
|52.57億
|55.55億
|60.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.46
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|營業收入
|5.80億
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
