鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.38元，其中最高估值1.58元，最低估值1.04元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.58(1.58)2.172.691.63
最低值1.04(1.04)0.621.251.63
平均值1.36(1.37)1.341.751.63
中位數1.38(1.42)1.361.661.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.17億60.01億68.48億54.84億
最低值49.41億46.55億53.69億54.84億
平均值52.40億53.35億59.00億54.84億
中位數52.29億53.17億58.43億54.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.460.461.611.241.45
營業收入5.80億10.30億21.31億31.21億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

