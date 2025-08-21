鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為19.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.38元，其中最高估值1.58元，最低估值1.04元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.58(1.58)
|2.17
|2.69
|1.63
|最低值
|1.04(1.04)
|0.62
|1.25
|1.63
|平均值
|1.36(1.37)
|1.34
|1.75
|1.63
|中位數
|1.38(1.42)
|1.36
|1.66
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.17億
|60.01億
|68.48億
|54.84億
|最低值
|49.41億
|46.55億
|53.69億
|54.84億
|平均值
|52.40億
|53.35億
|59.00億
|54.84億
|中位數
|52.29億
|53.17億
|58.43億
|54.84億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.46
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|營業收入
|5.80億
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
