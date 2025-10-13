鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為19.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.3元，其中最高估值1.59元，最低估值1.11元，預估目標價為19.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.59(1.59)
|1.79
|2.32
|1.63
|最低值
|1.11(1.11)
|0.83
|1.15
|1.3
|平均值
|1.34(1.34)
|1.21
|1.56
|1.44
|中位數
|1.3(1.32)
|1.21
|1.58
|1.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.17億
|60.01億
|68.48億
|63.03億
|最低值
|50.66億
|47.28億
|54.20億
|54.84億
|平均值
|52.53億
|53.21億
|58.39億
|58.60億
|中位數
|52.58億
|53.28億
|57.37億
|57.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.46
|0.46
|1.61
|1.24
|1.45
|營業收入
|5.80億
|10.30億
|21.31億
|31.21億
|50.01億
詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
