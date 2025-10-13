search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.3元，其中最高估值1.59元，最低估值1.11元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.59(1.59)1.792.321.63
最低值1.11(1.11)0.831.151.3
平均值1.34(1.34)1.211.561.44
中位數1.3(1.32)1.211.581.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.17億60.01億68.48億63.03億
最低值50.66億47.28億54.20億54.84億
平均值52.53億53.21億58.39億58.60億
中位數52.58億53.28億57.37億57.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.460.461.611.241.45
營業收入5.80億10.30億21.31億31.21億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

