鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為29.54元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.75元，其中最高估值1.86元，最低估值0.45元，預估目標價為29.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.86(1.86)2.653.44
最低值0.45(0.45)0.650.76
平均值0.81(0.83)1.331.76
中位數0.75(0.77)1.321.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值240.86億372.30億500.69億
最低值161.31億174.92億187.02億
平均值188.41億251.46億297.94億
中位數185.68億245.78億292.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.13-0.05-0.311.681.12
營業收入13.70億41.88億67.25億174.81億200.73億

詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSLI

理想汽車20.17+0.50%

