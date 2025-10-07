中國國慶、中秋車市 車廠降價促銷減弱、範圍縮小

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-07 09:09

中國車市傳統「銀十」銷售旺季，自國慶、中秋「雙節」揭開序幕。

（圖：每日經濟新聞）

「難得有這樣一個長假機會，可以帶著家裡老人和小孩一起到店裡看看實車，試駕體驗一下。」10 月 2 日，家住江西南昌的張賢（化名）在騰勢汽車線下門店內看車時表示。

車廠端，也有不少品牌在雙節期間推出促銷活動，以期吸引更多消費者。

據《紅星資本局》不完全統計，截至 10 月 5 日，理想 (LI-US) 、小鵬 (XPEV-US) 、廣汽本田、廣汽豐田等等 7 個汽車品牌宣布了國慶專屬促銷政策，包括現金補貼、置換補貼、定金抵扣尾款、金融政策、限時特價和積分等，促銷時間大多截至 10 月 8 日或 10 月 12 日。

不過，《每日經濟新聞》周二（7 日）指出，與往年相比，今年國慶假期，車廠降價促銷力度減弱、範圍縮小。

乘聯分會秘書長崔東樹認為，在「反內捲」政策力度加大、碳酸鋰等原材料價格回升等因素影響下，車廠打「價格戰」的空間進一步縮小。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅說，今年以來，相關主管部門一直在治理「內捲式」競爭，廠家對降價會比較謹慎。