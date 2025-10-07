中國國慶、中秋車市 車廠降價促銷減弱、範圍縮小
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國車市傳統「銀十」銷售旺季，自國慶、中秋「雙節」揭開序幕。
「難得有這樣一個長假機會，可以帶著家裡老人和小孩一起到店裡看看實車，試駕體驗一下。」10 月 2 日，家住江西南昌的張賢（化名）在騰勢汽車線下門店內看車時表示。
車廠端，也有不少品牌在雙節期間推出促銷活動，以期吸引更多消費者。
據《紅星資本局》不完全統計，截至 10 月 5 日，理想 (LI-US) 、小鵬 (XPEV-US) 、廣汽本田、廣汽豐田等等 7 個汽車品牌宣布了國慶專屬促銷政策，包括現金補貼、置換補貼、定金抵扣尾款、金融政策、限時特價和積分等，促銷時間大多截至 10 月 8 日或 10 月 12 日。
不過，《每日經濟新聞》周二（7 日）指出，與往年相比，今年國慶假期，車廠降價促銷力度減弱、範圍縮小。
北京地區某比亞迪 (002594-CN) 王朝網銷售人員說，今年國慶期間，廠家沒有推出專屬促銷政策，但門市有限時人民幣 2,000～3,000 元購車補貼。
乘聯分會秘書長崔東樹認為，在「反內捲」政策力度加大、碳酸鋰等原材料價格回升等因素影響下，車廠打「價格戰」的空間進一步縮小。
中國汽車流通協會副秘書長郎學紅說，今年以來，相關主管部門一直在治理「內捲式」競爭，廠家對降價會比較謹慎。
「國慶期間，很多省市都在舉辦車展，廠家也會有一些支持性政策。再加上『金九銀十』本就是車市需求旺季，車廠沒有必要在這個時候進一步降價。」郎學紅表示。
