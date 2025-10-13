鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為29.67元
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對理想汽車(LI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.81元下修至0.78元，其中最高估值1.86元，最低估值0.45元，預估目標價為29.67元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.86(1.86)
|2.65
|3.44
|最低值
|0.45(0.45)
|0.65
|0.76
|平均值
|0.85(0.87)
|1.37
|1.77
|中位數
|0.78(0.81)
|1.35
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|244.44億
|372.30億
|500.65億
|最低值
|161.31億
|174.92億
|187.02億
|平均值
|190.51億
|254.29億
|301.28億
|中位數
|186.99億
|249.76億
|292.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.13
|-0.05
|-0.31
|1.68
|1.12
|營業收入
|13.70億
|41.88億
|67.25億
|174.81億
|200.73億
詳細資訊請看美股內頁：
理想汽車(LI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
