鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為280.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.95元，其中最高估值3.57元，最低估值2.69元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.57(3.32)
|11.54
|11.97
|14.3
|最低值
|2.69(2.69)
|4.6
|8.95
|9.79
|平均值
|3.03(2.9)
|8.7
|10.51
|11.64
|中位數
|2.95(2.85)
|8.77
|10.75
|10.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|64.80億
|103.44億
|103.68億
|105.89億
|最低值
|60.63億
|81.92億
|77.94億
|88.17億
|平均值
|62.43億
|92.81億
|89.53億
|93.65億
|中位數
|61.92億
|93.51億
|89.58億
|90.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.09
|3.58
|-7.03
|-22.01
|-25.58
|營業收入
|33.73億
|35.05億
|53.50億
|53.50億
|56.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
