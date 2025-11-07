search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為280.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.95元，其中最高估值3.57元，最低估值2.69元，預估目標價為280.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.57(3.32)11.5411.9714.3
最低值2.69(2.69)4.68.959.79
平均值3.03(2.9)8.710.5111.64
中位數2.95(2.85)8.7710.7510.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值64.80億103.44億103.68億105.89億
最低值60.63億81.92億77.94億88.17億
平均值62.43億92.81億89.53億93.65億
中位數61.92億93.51億89.58億90.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.093.58-7.03-22.01-25.58
營業收入33.73億35.05億53.50億53.50億56.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTWO

相關行情

台股首頁我要存股
Take-Two互動軟體252.4-0.93%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty