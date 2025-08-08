盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大漲5.31%，報238.52美元
鉅亨網新聞中心
Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間08日21:30股價上漲12.03美元，報238.52美元，漲幅5.31%，成交量61,745（股），盤中最高價239.14美元、最低價237.52美元。
美股指數盤中表現
Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.69%
- 近 1 月：-6.61%
- 近 3 月：+0.07%
- 近 6 月：+8.49%
- 今年以來：+23.04%
