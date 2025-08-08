search icon



盤中速報 - Take-Two互動軟體(TTWO-US)大漲5.31%，報238.52美元

鉅亨網新聞中心


Take-Two互動軟體(TTWO-US)截至台北時間08日21:30股價上漲12.03美元，報238.52美元，漲幅5.31%，成交量61,745（股），盤中最高價239.14美元、最低價237.52美元。

美股指數盤中表現

Take-Two互動軟體(TTWO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.69%
  • 近 1 月：-6.61%
  • 近 3 月：+0.07%
  • 近 6 月：+8.49%
  • 今年以來：+23.04%

美股美股盤中盤中速報Take-Two互動軟體

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006378.500.61%
道瓊指數44179.500.48%
NASDAQ21372.92+0.61%
費城半導體5666.540.58%
Take-Two互動軟體224.35-0.94%

