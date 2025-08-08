search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為265.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.79元，其中最高估值3.21元，最低估值2.19元，預估目標價為265.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.21(3.44)12.1911.2512.01
最低值2.19(2.19)4.66.879.64
平均值2.77(2.74)8.829.9310.83
中位數2.79(2.7)8.8810.0910.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值63.79億117.35億93.64億88.42億
最低值59.50億79.80億75.81億87.05億
平均值60.72億91.79億86.17億87.74億
中位數60.50億91.54億87.05億87.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.093.58-7.03-22.01-25.58
營業收入33.73億35.05億53.50億53.50億56.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

