鉅亨速報 - Factset 最新調查：Take-Two互動軟體(TTWO-US)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為265.00元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Take-Two互動軟體(TTWO-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.7元上修至2.79元，其中最高估值3.21元，最低估值2.19元，預估目標價為265.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.21(3.44)
|12.19
|11.25
|12.01
|最低值
|2.19(2.19)
|4.6
|6.87
|9.64
|平均值
|2.77(2.74)
|8.82
|9.93
|10.83
|中位數
|2.79(2.7)
|8.88
|10.09
|10.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.79億
|117.35億
|93.64億
|88.42億
|最低值
|59.50億
|79.80億
|75.81億
|87.05億
|平均值
|60.72億
|91.79億
|86.17億
|87.74億
|中位數
|60.50億
|91.54億
|87.05億
|87.74億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.09
|3.58
|-7.03
|-22.01
|-25.58
|營業收入
|33.73億
|35.05億
|53.50億
|53.50億
|56.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Take-Two互動軟體(TTWO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
