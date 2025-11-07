敦泰Q4營收持平或小減 手機OLED驅動IC明年Q2後量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-07 19:50

敦泰 (3545-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長胡正大表示，第四季儘管公司出貨維持成長，但因平均售價 (ASP) 下降，營收可能與第三季持平或呈現小幅下滑，而手機 OLED 驅動 IC 預計在明年第二季、第三季進入量產。

胡正大說，大陸消費性電子市場持續低迷，加上整體經濟環境不確定性影響，終端需求表現疲弱，且雙 11 等促銷檔期效應逐漸減弱，品牌客戶的拉貨動能相對保守。

在 OLED 觸控產品線方面，近年來產品規格不斷升級，由 GOLED 面板擴展至 POLED 面板，由直板機延升到折疊機，並增加主動筆功能，出貨量逐季提升，帶動整體產品組合優化，為公司營收與獲利注入持續的成長動能。

敦泰第三季已導入海外國際知名手機品牌，並開始進入量產，這是公司多年來努力擴展營收到國際市場的重要成果。此外，新一代產品也已成功切入大陸多款中高階使用柔性 OLED 面板的機型，預計將於明年年初進入規模化放量階段，進一步鞏固公司在中高階市場的佔有率，並持續推升整體產品的平均售價。