瑞鼎Q3 EPS 4.53元 Q4整體需求估轉弱

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-04 19:27

‌



驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，單季稅後淨利達 3.4 億元，季增 29.2%，年減 36%，每股盈餘 4.53 元，預計第四季整體需求將轉弱，僅大尺寸驅動 IC 需求估成長。

瑞鼎董事長黃裕國。(鉅亨網資料照)

展望第四季，董事長黃裕國指出，產業進入淡季，預期總體需求轉弱。中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 受客戶的年終庫存調整影響，拉貨動能減弱；車用驅動 IC 則在第三季客戶備貨告一段落後，第四季需求略為趨緩；惟大尺寸驅動 IC 在經歷第三季的庫存調節後開始回歸正常拉貨，加上 IT 應用有新產品訂單挹注下，第四季需求可望成長。

‌



瑞鼎第三季營收 54.3 億元，季減 7.2%，年減 12.5%，毛利率 28.6%，季增 1.7 個百分點，年減 1.6 個百分點，稅後淨利 3.4 億元，季增 29.2%，年減 36%，每股盈餘 4.53 元。

瑞鼎前三季營收 171 億元，年減 8.5%，毛利率 28.4%，年減 1.7 個百分點，稅後淨利 10.7 億元，年減 36.4%，每股盈餘 14.09 元。

黃裕國表示，第三季整體營收表現較第二季呈現季減，主要是受到上半年部分客戶提前備貨、中國補貼效應減弱以及台幣升值影響。以各產品線來看，大尺寸驅動 IC 整體營收減弱，其中 IT 需求因部分客戶已提前拉貨使第三季動能轉弱，電視應用則在經歷客戶產能調控後恢復拉貨動能。