國票金前10月賺18.9億元 EPS 0.52元 證券、創投獲利動能轉佳

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 17:23

‌



國票金控 (2889-TW) 今 (7) 日公布 10 月自結稅後純益 1 億 7957 萬元，累計前 10 月稅後純益 18 億 8683 萬元，較去年同期成長 2.12%，每股稅後純益 (EPS )0.52 元，10 月底每股淨值 12.48 元。三大子公司方面，國際票券前 10 月獲利年增約 1 成，國票證券及國票創投獲利仍呈衰退，但下半年減幅已逐漸收斂。

國票金前10月賺18.9億元EPS 0.52元 證券、創投獲利動能轉佳。(鉅亨網資料照)

國際票券因美國聯準會於去年 9 月至今共降息 6 碼影響，外幣 RP 成本下跌，加以台幣債持續養券正貢獻，債券業務獲利成長，前 10 月整體獲利較去年同期成長 10.46%。

‌



國票證券受美國川普政府關稅政策變化影響，證券市場量價出現大幅波動，股票市場日均量與證券經紀業務市佔率均較去年同期低，前 10 月獲利較去年同期減少 19.2%，惟下半年以來獲利動能增強，朝全年獲利成長目標邁進。

國票創投投資位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前 10 月本業獲利達 2 億 1342 萬元，較去年同期大幅成長，惟受海外投資事業國旺租賃虧損影響，前 10 月整體獲利較去年同期減少 2.91%，累計減幅已較前 9 月大幅收斂。

國票金旗下子公司國際票券致力推展綠色永續金融成果卓越，10 月 31 日獲經濟部能源署頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為連續六年獲獎之票券業。國際票券自推動綠能融資迄今，協助建置太陽光電及儲能等綠能案場總裝置容量逐年成長，持續減少碳排並有效改善氣候環境，為台灣淨零轉型貢獻一份心力。

國票金控在董事長魏啓林帶領下，自 2013 年跨入綠能融資領域，投資 ESG 個股及綠色債券以落實環境、社會與公司治理 (ESG) 責任。近年更響應「2050 淨零排放」政策，擴大 ESG 相關融資業務，透過永續商業本票保證及承銷，協助綠能永續業者跨足貨幣市場，達到永續發展及淨零排放目標，成為推廣綠色金融之先行者。