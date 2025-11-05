台灣虎航夏季班表開賣+旅展促銷 單程機票最低千元有找
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣虎航 (6757-TW) 今 (5) 日起針對尊榮虎會員，搶先同步推出 2026 年夏季班表開賣和 2025ITF 台北國際旅展線上促銷，提出單程未稅價新台幣 799 元起的優惠價。
台灣虎航看好，2026 年有 9 個 3 天以上的連續假期，可望帶動一波強勁的輕旅行熱潮，也觀察到民眾已開始規劃明年的旅遊。
而隨著本周末 ITF 旅展將開跑，台灣虎航表示，配合全民普發 1 萬元上路，行程確認單滿新台幣 1 萬元以上，即有機會再兌換價值新台幣 500 元的回饋金。
台灣虎航 2026 年夏季班表全員開賣首波自 11 月 6 日開始，銷售航線包括桃園 - 首爾仁川單程未稅 1,199 元起；桃園 - 釜山、桃園 - 濟州單程未稅 1,399 元起；桃園 / 高雄 - 東京成田、桃園 - 東京羽田單程未稅 1,799 元起；桃園 - 花卷、桃園 - 仙台、桃園 - 新潟單程未稅 2,099 元起；桃園 / 高雄 - 札幌 (新千歲) 單程未稅 2,299 元起；桃園 - 函館單程未稅 2,599 元起。
而 7 日銷售航線包括桃園 / 高雄 - 沖繩單程未稅 1,599 元起；桃園 / 高雄 - 大阪關西、桃園 - 岡山、桃園 - 福岡、桃園 - 佐賀、桃園 - 宮崎單程未稅 1,799 元起；桃園 - 小松、桃園 / 高雄 - 名古屋單程未稅 1,899 元起。
