〈先行者聯盟〉No ESG,No Money？三大金控總：金融業應發揮影響力而非懲罰力
鉅亨網記者陳于晴 台北
第三屆永續金融先行者聯盟今 (7) 日舉辦成果發表會，外界關注，「No ESG,No Money」是否成為金融機構最終要達到的永續標準？中信金、兆豐金及第一金 3 位總經理一致認為，尚未達到此境界，金融業應發揮的是影響力，而非懲罰力，現階段的重點在於引導企業邁向永續，而不是一刀切地拒絕投融資。
先行者聯盟成員為中信金控、玉山金控、元大金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控六家金控。元大金控身為「培力與證照工作群」召集人，也是 2025 年度的輪值主席，2026 年將交棒給第一金控。
關於「No ESG,No Money」議題，中信金控總經理高麗雪直言，並沒有這麼嚴肅地看待，以台灣產業結構來看，從具國際能見度的大型企業 TSMC 到深耕在地的中小企業都有，「我們不可能因為企業暫時沒做 ESG 就不往來」。她指出，中信金更傾向採取鼓勵與協助策略，例如提供綠色貸款、技術輔導或轉型資源，只要企業願意踏上永續之路，中信金就會陪伴他一起走。
第一銀行總經理方螢基也認為，金融業在 ESG 推動中扮演的關鍵角色是「發揮影響力」，他指出，如果不貸款給企業，反而失去了影響的機會，真正重要的是如何讓他們變得更好。方螢基說，銀行會透過投融資條件作為誘因，ESG 表現好的企業，銀行會給予減碼或優惠；若做得差，就會限縮或調整授信。
兆豐金控總經理張傳章則補充，應該修正為「No ESG Improvement,No Money」，重點是要有所改善，他指出，金融業不能一味排除高碳產業，轉型需要時間與鼓勵，我們改稱為「永續轉型金融」，目的就是要協助 Brown Economy (高碳排放產業) 逐步轉型，而不是讓他們被排擠在外。
張傳章強調，金融機構應該勇於展現「獎懲對稱」的機制，企業若努力改善 ESG，應該得到實際的加碼支持；若無所作為，才應減碼或收緊資金。他呼籲金融業在推動永續的過程中，更應聚焦於「正向引導」與「實質影響」。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈先行者聯盟〉元大金輪值主席交棒第一金延續淨零使命 黃維誠：觀念改變才能帶來行動
- 【台股操盤人筆記】震盪中前行，權值股續扮多頭主軸
- AI軟硬通吃，00980A主動出擊！掌握產業輪動與成長紅利
- 【台股操盤人筆記】大者恆大，AI世代的台股新格局
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇