鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-07 18:15

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日召開法說會，執行長陳亞男表示，受惠 CSP 客戶 AI 需求成長，除推進既有專案，也有新專案湧入，加上今年成功切入機櫃業務，對於第四季展望樂觀，明年雙位數成長深具信心，並力拚機櫃營收比重達 1 成以上。

勤誠明年雙位數成長深具信心，拚機櫃營收貢獻1成以上。

勤誠第三季營收 56.65 億元，季增 4.1%，年增 32.6%；毛利率 31.3%，季增 1.4 個百分點，年增 2.5 個百分點；營益率 22.8%，季減 0.01 個百分點，年增 1.9 個百分點；稅後純益 9.93 億元，季增 19.8%，年增 54.2%，每股純益 8.01 元。

勤誠今年前三季營收 152.61 億元，年增 43.3%；毛利率 30.2%，年增 3.6 個百分點；營益率 22.4%，年增 4.4 個百分點；稅後純益 24.89 億元，年增 70.2%，每股純益 20.45 元。

陳亞男表示，從今年第一季到第三季，營運持續成長，受惠終端 CPU、GPU 升級換代，主要 CSP 客戶 AI 需求成長，通用型伺服器需求也回溫，來自美國、中國及台灣客戶的專案湧入，且去年布局 POC(概念驗證) 已成功切入機櫃業務，帶動營運表現。

陳亞男提到，雲端對於算力需求與日俱增，伺服器的思維也出現轉變，從伺服器 Level 轉向 Rack(機櫃)Level，因此勤誠從今年開始切入機櫃量產業務，並開發多項客製化機櫃及延伸機構件。今年機櫃相關的營收比重約 5 至 10%，力拚明年營收貢獻提升至 10% 以上，藉此發展為勤誠第二產品線。

展望第四季與明年，勤誠指出，主要動能仍來自 AI 伺服器，客戶在 HGX、GB200、GB300 等下一代產品的專案持續推進，美系及中系需求熱度持續，台系客戶則是根據 ODM 需求提供服務，歐洲及其他地區客戶也都有所斬獲，今年 AI 相關專案營收比重已經超過 5 成，預期明年將更高。整體而言，對於第四季與明年展望持審慎樂觀看法。

產能布局方面，美國有 NCT 廠與量產廠，其中，NCT 廠原先規劃 11 月啟用，因建築法規略有延遲，但設備已經全數進駐，預計可在 12 月開始小量試產；馬來西亞廠部分，目前按照規劃進行中，預計明年 5 月試產，年中投產。