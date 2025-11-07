營收速報 - 志聖(2467)10月營收5.61億元年增率高達50.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為49.16億元，累計年增率27.55%。
最新價為173元，近5日股價上漲1.99%，相關零組件業上漲0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+180 張
- 外資買賣超：+145 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|5.61億
|51%
|13%
|25/9
|4.96億
|49%
|-8%
|25/8
|5.39億
|51%
|7%
|25/7
|5.02億
|38%
|12%
|25/6
|4.48億
|-15%
|-24%
|25/5
|5.86億
|47%
|23%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
- 星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000
- 華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
- 健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇