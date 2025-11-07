鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-07 13:17

立法院今 (7) 日針對行政院於 7 月底公布國家通訊傳播委員會 (NCC)4 名新任委員提名名單，行使人事同意權記名投票，經上午 11 時 26 分開票，在野黨包括國民黨、民眾黨皆投下不同意票的情況下，4 位被提名委員人事案全遭到否決。

NCC人事權同意案在野黨聯手否決 四名委員被提名人全遭封殺。(鉅亨網資料照)

立院院會今日將 NCC 人事同意權案排入議程，在宣讀完報告事項後，議事人員便於議場內佈置完圈票處及票匭，投票時間從上午 10 時 26 分至上午 11 時 26 分，投票截止後便隨即開票。

據開票結果，4 位被提名人都未通過同意門檻，意即拿到全體立委共 113 席過半數的 57 張不同意票，也代表全數提名人皆遭封殺未通過。

據了解，藍白兩黨今日上午投票前皆已明確表態，將採取「全數封殺」立場，在野黨立場一致，也讓人事案在今日投票難以過關。