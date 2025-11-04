睽違7年台塑運動會11/8登場 吳嘉昭就任總裁後首度主持

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-04 13:17

‌



台塑 (1301-TW) 集團今 (4) 日宣布，因 2020 年新冠疫情停辦後，集團第 36 屆運動大會訂於本周六 (11 月 8 日) 上午 8 時於新北市泰山明志科大舉行，將由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持。此次不僅是吳嘉昭新任總裁後，首度主持運動大會，也是集團睽違 7 年後再啟運動會。

台塑企業總裁吳嘉昭。(鉅亨網資料照)

上屆台塑集團運動會於 2018 年 11 月 10 日舉辦，以往是 2 年一次，但因碰到疫情延宕至今 (2025) 年。本屆運動會計有台塑總管理處、台塑、南亞 (1303-TW)、台化 (1326-TW)、台塑化 (6505-TW)、台塑河靜、南亞科 (2408-TW)、明志科大及校友、長庚、福懋 (1434-TW)、退休人員聯誼會、第一銀行、中郵共十四隊參加，總人數約四千餘人。

‌



台塑表示，今年比賽項目包括田徑、游泳、球類、拔河、趣味競賽外，另有園遊會、文藝作品展覽等活動，本屆大會以「革新銳變 致力卓越」為主題，面對全球大環境的驟變，台塑企業積極推動轉型布局，藉運動會，展現全體同仁在轉型的道路上，同心協力的決心與努力，持續發揚台灣經營之神的榮耀與光輝，迎向台塑企業的新未來。

台塑集團表示，本屆運動大會邀請 62 位台塑企業退休人員參與開幕儀式，共享台塑大家庭精采時刻，會中也將表揚全企業優良從業人員計 225 位，展現企業對於優秀人才的重視；此外，歷年來曾在長庚醫院進行心臟、肝臟、腎臟及眼角膜等器官移植手術的成功案例代表共 18 人，也將出席本次運動大會開幕式。