AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？
摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。
台股如果往季線回測，就是最少 1500 點左右空間。大盤走弱這段時間，仍可以往比大盤還強的族群做留意。像記憶體族群，在周三全面開低走高後留實體紅 K，出現很強的回升波走勢，回升的紅 K 棒就是很強的支撐，後面來看，好多記憶體概念股都持續上漲，甚至還創波段新高。
像南亞科 (2408-TW)、華邦電(2344-TW)、群聯(8299-TW)、華東(8110-TW)、創見(2451-TW)、宜鼎(5289-TW) 持續創波段新高。品安 (8088-TW)、宇瞻(8271-TW)、商丞(8277-TW)、廣穎(4973-TW) 大漲或漲停轉強。旺宏 (2337-TW)、威剛(3260-TW) 走勢續強。晶豪科 (3006-TW)、十銓(4967-TW)、愛普(6531-TW)、至上(8112-TW)、力積電(6770-TW) 還沒創波段新高，短線震盪，仍有機會可留意。
至於重電股，周五普遍大跌，士電 (1503-TW)、亞力(1514-TW)、中興電(1513-TW) 回測 200 日線，算是長線位階低檔。華城 (1519-TW)、華榮(1618-TW) 繼續跌破前低的話，就要停利跑一趟。散裝航運，裕民(2606-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、新興(2605-TW)、四維航(5608-TW)，仍是非 AI 族群，位階低檔可關注的題材。
