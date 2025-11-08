摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-11-08 09:10

大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。

AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？(圖:shutterstock)

台股如果往季線回測，就是最少 1500 點左右空間。大盤走弱這段時間，仍可以往比大盤還強的族群做留意。像記憶體族群，在周三全面開低走高後留實體紅 K，出現很強的回升波走勢，回升的紅 K 棒就是很強的支撐，後面來看，好多記憶體概念股都持續上漲，甚至還創波段新高。

