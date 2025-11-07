富邦金控獲「天下永續公民獎」、「人才永續獎」與「友善家庭職場獎」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 16:48

富邦金控18度榮獲「天下永續公民獎」，勇奪大型企業金融業組第二名，由金管會主委彭金隆(左)授獎予富邦金控人資長暨永續發展處處長劉菁宜(右)。(圖/富邦金)

以永續為核心實踐 ESG 願景 以金融影響力推動社會共好

富邦金控長期致力永續經營的成果備受國內外獎項肯定，連續兩年榮獲「天下永續公民獎 - 大型企業組 - 金融業第二名」，此為富邦金控第 18 度獲此殊榮，亦連續 3 年獲「天下人才永續獎」，並再度獲頒兩年一度的「親子天下友善家庭職場獎」。

「天下永續公民獎」由《天下雜誌》於 2007 年創辦，迄今已邁入第 19 年，為國內最具影響力的企業永續獎項之一。今年評選以「永續價值鏈」為主題，呼應國際永續發展趨勢。其中，「天下永續人才獎」承襲與人才相關的企業承諾指標，表揚長期培育人才、促進台灣人才生態永續的企業。同時，《親子天下》也再度與《天下雜誌》合作舉辦「友善家庭職場獎」，以「共育未來力：打造員工與企業共同成長的永續職場」為主軸，表彰照顧員工福祉、打造永續職場環境的優質企業。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，落實永續發展藍圖。感謝「天下永續公民獎」、「人才永續獎」與「友善家庭職場獎」再次給予富邦金控肯定，我們深信，企業的成就不僅體現在營運績效，更重要的是持續實踐對於員工照護、環境永續、社會參與的企業承諾。富邦金控將持續以永續發展為核心理念，以金融影響力推動社會共好。

厚植永續人才 打造共學、共享的企業永續文化

富邦金控持續打造多元共融的職場環境，致力提升員工照護，以實際作為提供員工各階段之經濟支持。2024 年持續提供每胎新生兒 10 萬元補助，同時調增 6 歲以下育兒補助至每年 2.4 萬元，全年共計補助逾 4,800 人次、金額逾 1.7 億元，並迎來逾 760 名富邦寶寶。2025 年起優化員工持股信託，依職級增設級距並調增各級距提撥金額，預計每年投入之公提金超過 8 億元、增幅逾 6 成，增進員工的向心力與認同感，展現企業以人為本、與員工共享成果的永續承諾；同時也持續提供優於法規的生育友善假別。

同時，富邦金控深耕永續經營多年，面對日益嚴峻的氣候災難和因應時代發展興起的永續金融議題，除了積極協助客戶永續轉型並建立低碳營運模式之外，富邦也深信企業永續文化應由內而生，而員工正是推動企業永續發展的基石，因此透過全方位的培力計劃，積極打造共學平台，於 2024 年創辦「富邦永續聚樂部」，結合金融核心職能與 ESG 專業，開設多元課程與講座，全年累計訓練時數近 1,600 小時，提高內部永續意識，組建更強大、更能因應氣候風險的富邦地球隊。

善用品牌影響力 以金融力量共促產業低碳轉型

面對全球淨零轉型浪潮，富邦金控以實際行動回應氣候挑戰，自 2021 年即開始針對燃煤電廠、煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業訂定准入 / 撤資標準；2023 年增訂投資及承保脫碳策略，2025 年進一步提出更積極的「脫碳」規劃，目標於 2030 年底前全面退出燃料煤相關產業，2040 年底前全面退出非典型油氣產業，展現領先金融業的減碳決心。同時，積極與投融資對象議合，連續兩年舉辦 SBT 議合工作坊、永續經濟活動認定參考指引議合工作坊，邀請企業客戶與供應商研擬減碳路徑，協助產業鏈加速轉型，實踐「以金融驅動永續」的理念。

攜手金融同業共享防詐模型 深化普惠金融行動

在社會參與面，富邦金控整合集團資源，建立涵蓋全臺的防詐與金融教育網絡。子公司台北富邦銀行首創導入的 AI 洗錢防制模型「鷹眼識詐模型」，精準偵測異常交易，自 2023 年無償分享臺灣金融同業使用，並在金管會指導下，偕同刑事警察局成立「鷹眼識詐聯盟」，截至目前已有 39 家本國銀行及外國銀行加入，成為金融界重要的集體防詐典範。現在更進階提昇並邁入金融阻詐聯防新階段，透過即時照會機制促進銀行同業間加強阻詐效能，以持續強化整體金融安全。

富邦金控並結合子公司多元客群，打造高滲透率反詐網絡，從學生、青壯年、長者到移工，全面推廣防詐教育。富邦人壽與台灣財經素養教育推廣協會合作推動校園財經素養課程，2024 年共安排 6 場宣導活動，影響逾 1,700 人 (含偏鄉)；台北富邦銀行與移工友善組織 One-Forty 合作「移工金融理財認知大調查」，印製印尼、菲律賓、越南、泰國語版本的「防詐精選指引」共十萬份，配發全台分行提供民眾索取；富邦產險舉辦「爺奶說故事帶領人」培訓課程，納入數位詐騙案例宣導，北高共 81 位中高齡者參與。

從永續人才培育到推動低碳經濟、守護金融安全，富邦金控以具體行動實踐永續願景。展望未來，富邦金控將持續發揮金融影響力，致力推動產業低碳轉型，並帶領企業客戶與社會大眾一齊邁向更具包容性與韌性的未來。