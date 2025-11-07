〈先行者聯盟〉元大金輪值主席交棒第一金延續淨零使命 黃維誠：觀念改變才能帶來行動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 19:04

第三屆「永續金融先行者聯盟」今 (7) 日舉辦成果發表會，由金管會副主委陳彥良出席見證，六大金控分享執行成果，並由本屆輪值主席元大金控正式交棒給第四屆主席第一金控，象徵台灣金融業永續行動持續深化、影響力再升級。元大金總經理黃維誠也吐露擔任一年輪值主席的心境，他直言要做到淨零非常困難，只有觀念改變才能帶來行動。

第三屆「永續金融先行者聯盟」舉辦成果發表會，六大金控總經理親自出席。(鉅亨網記者陳于晴攝)

先行者聯盟成員包括中信金控、玉山金控、元大金控、第一金控、國泰金控與兆豐金控六家金控。聯盟聚焦「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大主題，並成立六大「淨零推動工作群」，攜手金管會及相關單位推動多項永續金融政策與工具，透過論壇與工作坊強化從業人員的永續專業，為產業淨零轉型注入實質動能。

元大金控以行動帶頭 培育永續金融人才

元大金控總經理黃維誠指出，金融業是台灣邁向淨零轉型的重要推手，而「培育永續金融人才」正是關鍵策略之一。元大金擔任「培力與證照工作群」召集人，去年聯手證基會推出全台首張「國家級永續金融證照」，並提供員工每人 1300 元補助，鼓勵考照。

截至今年 9 月底，元大金控集團已有逾 3 成員工取得永續金融基礎證照，年增逾 10 倍，進階證照人數也成長近 7 倍。為進一步推廣，元大金更制定「永續金融證照推廣指南」，建立分階段推動計畫與持證率 KPI，結合教育資源、補助及獎勵機制，協助金融業提升永續知能。

黃維誠強調，元大金控正規劃 2026 至 2030 年永續策略藍圖，新增「永續金融的支持力量」項目，強化金融業引導資金、協助企業轉型的核心角色，「共創更美好的未來」。

回顧一年來擔任聯盟輪值主席的歷程，黃維誠坦言，「要做到淨零，真的非常困難。」他表示，元大金與夥伴金控在這段時間花了大量心力推動觀念轉變，「只有當觀念改變，行為才可能改變。」