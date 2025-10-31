鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 19:56

富邦金控 (2881-TW) 今 (31) 日代子公司富邦人壽公告，決議投資由之初創投管理的「本質創投基金」，承諾投資金額約新台幣 7.4869 億元，占基金規模的 20%，成為主要有限合夥人(LP)。富邦人壽預期該基金投資週期約 8 至 10 年，整體報酬可望達 2 倍以上。

富邦人壽投資本質創投7.48億元 預估8-10年報酬達兩倍。(圖:富邦人壽提供)

富邦金控今天召開重大訊息記者會說明，本質創投基金已於 10 月 31 日完成最終輪募資，整體基金規模約 37.43 億元。富邦人壽對本基金的投資為一次性承諾、分次繳款。

富邦人壽指出，本質創投為創投型基金，將聚焦人工智慧 (AI)、物聯網、區塊鏈及東南亞數位經濟相關的新創事業，由之初創投負責管理投資事宜。這是之初創投募集的第四檔基金，將結合其加速器生態系，協助具潛力的新創企業發展。

關於投資報酬與出場規劃，富邦人壽主管表示，創投屬早期投資，預計本基金出場時程約在 8 至 10 年之間，預期整體報酬倍數 (Gross Multiple) 可達三倍，淨報酬倍數 (Net Multiple) 約為兩倍，「預計在第 10 年左右可達兩倍報酬」。

富邦人壽目前已投資之初創投管理的三檔基金，包括 2014 年、2018 年與 2022 年設立的產品。截至 2025 年 6 月底，三檔基金合計動撥資金約 2 億美元。從績效表現來看，2014 年基金的淨報酬倍數達 2.5 倍，並已實現 1.8 倍現金回收；2018 年基金淨報酬 1.1 倍，現金回收 0.4 倍；2022 年基金淨報酬 0.8 倍，尚在早期投資階段，整體已呈現正報酬。

富邦人壽表示，在投資創投基金時，內部均設定基本報酬門檻，預期報酬倍數需達兩倍以上，並會參考基金過往績效及同業表現是否優於市場平均，才會決定是否參與投資。

至於投資年限要求，富邦人壽說明，不會強制基金在特定年限內出場，以避免影響潛在報酬；但依據基金條款，投資期通常設定為 10 年，經全體投資人同意可再延長最多三次。