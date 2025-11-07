search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 精成科(6191)10月營收30.15億元年增率高達86.45％

鉅亨網新聞中心


精成科(6191-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣30.15億元，年增率86.45%，月增率-3.35%。

今年1-10月累計營收為274.08億元，累計年增率49.62%。

最新價為125元，近5日股價上漲14.67%，相關零組件業上漲0.17%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5410 張
  • 外資買賣超：-11779 張
  • 投信買賣超：+5062 張
  • 自營商買賣超：+1307 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 30.15億 86% -3%
25/9 31.19億 65% -1%
25/8 31.56億 62% -4%
25/7 32.95億 60% 5%
25/6 31.26億 62% -8%
25/5 33.83億 82% 7%

精成科(6191-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板及組裝。資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收精成科

相關行情

台股首頁我要存股
精成科125-3.10%
美元/台幣31.045+0.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty