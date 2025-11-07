search icon



營收速報 - 鈺創(5351)10月營收4.68億元年增率高達112.57％

鉅亨網新聞中心

鈺創(5351-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.68億元，年增率112.57%，月增率16.67%。

今年1-10月累計營收為29.10億元，累計年增率-3.46%。

最新價為37.85元，近5日股價下跌-1.07%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+916 張
  • 外資買賣超：+953 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-37 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.68億 113% 17%
25/9 4.01億 69% 11%
25/6 2.51億 -34% 7%
25/5 2.36億 -29% -9%
25/4 2.58億 -16% 17%
25/3 2.21億 -30% 4%

鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


