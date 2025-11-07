營收速報 - 鈺創(5351)10月營收4.68億元年增率高達112.57％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為29.10億元，累計年增率-3.46%。
最新價為37.85元，近5日股價下跌-1.07%，相關半導體類指數下跌-0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+916 張
- 外資買賣超：+953 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-37 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.68億
|113%
|17%
|25/9
|4.01億
|69%
|11%
|25/6
|2.51億
|-34%
|7%
|25/5
|2.36億
|-29%
|-9%
|25/4
|2.58億
|-16%
|17%
|25/3
|2.21億
|-30%
|4%
鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
