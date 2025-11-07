search icon



營收速報 - 大銀微系統(4576)10月營收2.43億元年增率高達32.99％

鉅亨網新聞中心


大銀微系統(4576-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.43億元，年增率32.99%，月增率-0.57%。

今年1-10月累計營收為22.02億元，累計年增率21.17%。

最新價為108.5元，近5日股價下跌-0.45%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+136 張
  • 外資買賣超：+156 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.43億 33% -1%
25/9 2.45億 13% 13%
25/8 2.16億 4% -6%
25/7 2.29億 32% 8%
25/6 2.12億 10% -7%
25/5 2.28億 17% -6%

大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收大銀微系統

