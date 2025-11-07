營收速報 - 大銀微系統(4576)10月營收2.43億元年增率高達32.99％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為22.02億元，累計年增率21.17%。
最新價為108.5元，近5日股價下跌-0.45%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+136 張
- 外資買賣超：+156 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.43億
|33%
|-1%
|25/9
|2.45億
|13%
|13%
|25/8
|2.16億
|4%
|-6%
|25/7
|2.29億
|32%
|8%
|25/6
|2.12億
|10%
|-7%
|25/5
|2.28億
|17%
|-6%
大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
