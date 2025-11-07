營收速報 - 光洋科(1785)10月營收33.46億元年增率高達47.44％
今年1-10月累計營收為315.48億元，累計年增率32.54%。
最新價為57元，近5日股價下跌-3.88%，相關其他電子類指數下跌-2.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-830 張
- 外資買賣超：-141 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-687 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|33.46億
|47%
|-1%
|25/9
|33.87億
|19%
|-2%
|25/8
|34.55億
|35%
|-4%
|25/7
|35.93億
|63%
|33%
|25/6
|26.97億
|1%
|-12%
|25/5
|30.74億
|29%
|-18%
光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
