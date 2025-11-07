search icon



營收速報 - 光洋科(1785)10月營收33.46億元年增率高達47.44％

鉅亨網新聞中心


光洋科(1785-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣33.46億元，年增率47.44%，月增率-1.23%。

今年1-10月累計營收為315.48億元，累計年增率32.54%。

最新價為57元，近5日股價下跌-3.88%，相關其他電子類指數下跌-2.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-830 張
  • 外資買賣超：-141 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-687 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 33.46億 47% -1%
25/9 33.87億 19% -2%
25/8 34.55億 35% -4%
25/7 35.93億 63% 33%
25/6 26.97億 1% -12%
25/5 30.74億 29% -18%

光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

