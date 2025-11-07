search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 訊芯-KY(6451)10月營收7.23億元年增率高達31.76％

鉅亨網新聞中心


訊芯-KY(6451-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7.23億元，年增率31.76%，月增率41.14%。

今年1-10月累計營收為61.85億元，累計年增率53.01%。

最新價為149元，近5日股價上漲8.13%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+161 張
  • 外資買賣超：+87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7.23億 32% 41%
25/9 5.12億 9% 11%
25/8 4.62億 2% -36%
25/7 7.23億 65% 36%
25/6 5.34億 13% -10%
25/5 5.95億 95% -10%

訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收訊芯-KY

相關行情

台股首頁我要存股
訊芯-KY149-2.61%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

中弱短強
訊芯KY

65.71%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty