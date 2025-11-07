營收速報 - 訊芯-KY(6451)10月營收7.23億元年增率高達31.76％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為61.85億元，累計年增率53.01%。
最新價為149元，近5日股價上漲8.13%，相關半導體業下跌-2.02%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+161 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7.23億
|32%
|41%
|25/9
|5.12億
|9%
|11%
|25/8
|4.62億
|2%
|-36%
|25/7
|7.23億
|65%
|36%
|25/6
|5.34億
|13%
|-10%
|25/5
|5.95億
|95%
|-10%
訊芯-KY(6451-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為系統模組封裝產品及其他各型積體電路模組之封裝、測試及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
- 星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000
- 華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
- 健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇