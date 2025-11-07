search icon



健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠

鉅亨網記者張欽發 台北


健鼎 (3044-TW) 今 (7) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 29.54 億元，創新高，季增 20.84%，年增 27%，單季每股純益 5.62 元；2025 年 1-3 季稅後純益爲 77.53 億元，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後盈餘 14.75 元，也創同期新高。

cover image of news article
健鼎董事長王景春。(鉅亨網記者張欽發攝)

健鼎 10 月營收 62.44 億元，月減 10%，年增 11.44%，創同期新高；累計 1-10 月營收 606.66 億元，年增 11.59%，全年營收上看 720 億元。


健鼎 2025 年第三季營收 193.89 億元，毛利率 26.76%，季增 0.55 個百分點，年增 3.27 個百分點，第三季稅後純益 29.54 億元，創新高，季增 20.84%，年增 27%，單季每股純益 5.62 元。

健鼎 2025 年 1-9 月 營收 544.21 億元，毛利率 26.02%，年增 3.15 個百分點，稅後純益爲 77.53 億元，年增 25.99%，以目前股本 52.56 億元計，每股稅後盈餘 14.75 元，也創同期新高。

健鼎 2025 年第三季營收季增加 8.3%，相對第二季營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，主要係產品組合佳，折舊降低，單季獲利創新高。

 

健鼎營收EPSPCB

健鼎320-5.04%

