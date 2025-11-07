營收速報 - 大綜(3147)10月營收11.81億元年增率高達126.22％
今年1-10月累計營收為72.79億元，累計年增率86.98%。
最新價為191.5元，近5日股價上漲16.41%，相關資訊服務類指數上漲0.83%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+83 張
- 外資買賣超：-10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+93 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|11.81億
|126%
|158%
|25/9
|4.57億
|5%
|-1%
|25/8
|4.60億
|-10%
|-36%
|25/7
|7.20億
|61%
|78%
|25/6
|4.04億
|30%
|22%
|25/5
|3.31億
|-12%
|-42%
大綜(3147-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為各類電腦,資訊設備,軟硬體及其週邊設備之加工,裝配,買賣。電子自動化系統及電腦通信網路系統之設計,銷售。電腦程式設計買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
