search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 大綜(3147)10月營收11.81億元年增率高達126.22％

鉅亨網新聞中心


大綜(3147-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣11.81億元，年增率126.22%，月增率158.14%。

今年1-10月累計營收為72.79億元，累計年增率86.98%。

最新價為191.5元，近5日股價上漲16.41%，相關資訊服務類指數上漲0.83%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+83 張
  • 外資買賣超：-10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+93 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 11.81億 126% 158%
25/9 4.57億 5% -1%
25/8 4.60億 -10% -36%
25/7 7.20億 61% 78%
25/6 4.04億 30% 22%
25/5 3.31億 -12% -42%

大綜(3147-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為各類電腦,資訊設備,軟硬體及其週邊設備之加工,裝配,買賣。電子自動化系統及電腦通信網路系統之設計,銷售。電腦程式設計買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收大綜

相關行情

台股首頁我要存股
大綜191.5+1.86%
美元/台幣31.045+0.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty