營收速報 - 浩泰(4131)10月營收1,475萬元年增率高達178.73％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為1.93億元，累計年增率249.9%。
最新價為32.05元，近5日股價上漲4.91%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4 張
- 外資買賣超：-4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|1,475萬
|179%
|-9%
|25/9
|1,629萬
|238%
|13%
|25/8
|1,442萬
|175%
|-41%
|25/5
|1,428萬
|167%
|-35%
|25/4
|2,205萬
|219%
|14%
|25/3
|1,930萬
|226%
|-31%
浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療設備販售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇