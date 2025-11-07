search icon



營收速報 - 浩泰(4131)10月營收1,475萬元年增率高達178.73％

鉅亨網新聞中心


浩泰(4131-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣1,475萬元，年增率178.73%，月增率-9.41%。

今年1-10月累計營收為1.93億元，累計年增率249.9%。

最新價為32.05元，近5日股價上漲4.91%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 1,475萬 179% -9%
25/9 1,629萬 238% 13%
25/8 1,442萬 175% -41%
25/5 1,428萬 167% -35%
25/4 2,205萬 219% 14%
25/3 1,930萬 226% -31%

浩泰(4131-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物晶片之研究、開發、製造與銷售。醫療設備販售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

