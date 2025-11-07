鉅亨買基金 2025-11-07 16:08

‌



基金開箱文》想領息又怕被扣補充保費？自由Pay幫你領得安心又聰明！(圖:shutterstock)

1. 配息不等於孳息

一般而言大家會認為基金拿到的配息就是總報酬，因而忽略資本利得帶來的影響，但其實資本利得與孳息的加總才是總報酬。從下表可看到，近 20 年股市的孳息雖然沒有債券來的高，但加上資本利得之後，股票的總報酬明顯優於債券表現。但在台灣將近 3, 373 支月配息基金中，有約 84% 為債券或平衡型，股票型基金配息級別的選擇卻只有約 16%。因此，若有現金流需求，卻只能犧牲股票去買固定收益商品，是非常可惜的事。

‌



資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採台灣加權指數、標普 500 指數、MSCI 新興市場指數、MSCI 世界指數、ICE 美國高收益債指數、ICE 新興市場債指數、ICE 美國投資級公司債指數、ICE 美國政府債指數，資料期間為 2005-2025 年，資料日期: 2025/10/31，以美元計算，計算方式為近 20 年各類資產之平均年化報酬率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

2. 兼顧報酬與風險的定期提領機制

因股票股利沒有債券票息來的高，大家總認為股票型基金的配息會侵蝕本金。而因本金對投資極為重要，因此自由 Pay 設置了可讓投資人彈性選擇的下檔停止提領機制（只要庫存市值低於投入成本的 80% 就會暫停提領，等到市值回到 80% 以上才會恢復提領），可以避免股市下跌時重創本金。從近 20 年股債市在自由 Pay 之下的本金變化可發現，若設定以每年同樣領取 10% 年化配息率的美股、美國非投資等級債與新興債回測數據來看，在實際有自由 Pay 的下檔保護之下，美股 20 年後的本金表現明顯優於債券，也打破大家對於股票拿來配息會侵蝕本金的迷思。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數、ICE 美國高收益債指數、ICE 新興市場債指數，資料期間為 2005-2025 年，資料日期: 2025/10/31，以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 配息試算機，輕鬆找出適合的心儀基金！

如何解決每月配息金額會變動，無疑是一大挑戰。為此，鉅亨買基金貼心推出「配息試算機」，讓投資人能事先試算在特定區間內每月可領回的金額，並計算累積領回總額及含 Pay 報酬率。現在，無論是一般配息基金還是自由 Pay，都能幫助投資人精確規劃投資標的、投入金額與投資時間，輕鬆掌握理想的現金流策略！

投資方案【自由 Pay】試算

透過【自由 Pay 試算】，只需輸入投入金額、每月預計領回金額及試算區間，就能計算累計領回金額與含 Pay 報酬率，同時還能掌握每月最多可領回的金額，讓現金流管理更彈性、精準！以元大台灣卓越 50 連結基金為例，若投入 1,000,000 元，設定年化自由 Pay 率 10%，每月固定領回 8,333 元，試算三年期間，累計總領回的金額約 291,655 元。（註: 自由 Pay 設定需於 30 個日曆日後生效，並於下一次基準日執行。假設自由 Pay 試算以每月 1 日作為約定贖回基準日，例如若於 2022 年 2 月 26 日啟動年化自由 Pay 率 10% 的 1,000,000 元投資，投資期間為三年，將於 4 月 1 日開始第一筆 Pay，每月持續領回 8,333 元，直到 2025 年 2 月 26 日結束，共計 35 次，累計領回金額 291,655 元。）參考含 Pay 累計報酬率約為 39.47%，高於已持有配息的報酬率 29.2%（總配息金額 291,655 元／本金 1,000,000 元），顯示透過該基金的提領金不僅能帶來穩定現金流，還能避免侵蝕本金。

資料來源：鉅亨買基金，資料日期：2025/10/31。圖表僅供示意，並非推薦標的，完整資訊請參閱官網。

4. 該買傳統配息基金還是自由 Pay？

那到底該買一般配息基金就好還是使用自由 Pay 呢？從兩者的差異來看，自由 Pay 跳脫傳統配息基金多以債券型基金為主的框架，目前基金池中有 1,704 支基金可選，其中股票型基金達 1,095 檔，且都是市面上熱門的累積型基金。自由 Pay 的定期提領機制，讓使用者可以自行設定提領金額與日期，不再被動依賴基金公司的配息政策，現金流掌握更靈活。稅務上，自由 Pay 的原理是定期賣出部分持有單位數，所領出的金額屬於「資本利得」，而資本利得不課稅，因此即使二代健保課稅方式調整，也不會被課到二代健保。透過自由 Pay 投資境內基金，不僅能穩定創造現金流、合法節稅，兼顧靈活與效率。

自由 Pay 與傳統配息基金的差別

資料來源：鉅亨買基金，資料日期：2025/2/25。

鉅亨投資策略

現金流不受限，還給投資人提領自主權

鉅亨精選基金

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。

依金融消費者保護法最新相關規定，為提供投資人更好的投資服務，本公司施行「投資屬性評估」程序，您於鉅亨買基金網站完成「投資風險適合度」評估，本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次，若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

上述資料來源僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。

有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，基金 ESG 資訊可查詢 基金資訊觀測站 。

投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuefund.com.tw