PCB廠健鼎9月、Q3營收同創新高 全年營收上看720億元
鉅亨網記者張欽發 台北
2024 年賺回超過一個股本的 PCB 廠健鼎 (3044-TW) ，今 (9) 日公布最新營收資訊，2025 年 9 月營收 以 69.37 億元改寫歷史新高，月增 12.27%，年增 18.38%，主要受十一長假前的拉貨挹注；第三季營收 193.89 億元創新高，季增 8.3%，年增 9.7%。
健鼎 2025 年 1-9 月營收 544.21 億元，年增 11.61%，法人估，2025 年健鼎不僅再賺回一個股本之外，全年營收將上看 720 億元。
PCB 廠健鼎第二季營收 179 億元，毛利率 26.21%，季增 1.25 個百分點，年增 3.16 個百分點，稅後純益 24.44 億元，單季每股純益 4.65 元 ，為史上最佳單季獲利。累計上半年營收 350.31 億元，毛利率 25.6%，較去年同期增 3.09 個百分點，上半年稅後純益 48 億元，較去年同期增 25.35%，每股純益 9.13 元，也為同期最佳獲利。
在目前伺服器 PCB 需求高的推升之下，健鼎第二季及第三季營收持續改寫歷史新高，而 PCB 台廠包括金像電 (2368-TW)、高技 (5439-TW) 及博智 (8155-TW) 對包括 AI 及非 AI 伺服器應用板訂單都滿載，也都在尋求擴充產能因應。健鼎投資越南周德新廠正在建置之中。
健鼎是蘋果 PCB 供應鏈，生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省無錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案，也進行另一越南周德新廠的投資案，並且已經動工，預計在 2026 年投產。
