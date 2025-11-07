鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 14:49

‌



輝達 (NVIDIA) 台灣總部將落腳北士科 T17、T18 基地，台北市副市長李四川證實已收到新光人壽提出解約金額約 44.7 億元，看起來還算合理。台新新光金控 (2887-TW) 總經理林維俊今 (7) 日出席金融博覽會時談及解約進度，他表示，一切進展順利，最快下周有明確結果；至於外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等大老出面說服台新新光金控董事長吳東亮放手 T17、T18 一事，林維俊回應不知情。

台新新光林維俊：北士科T17、18解約進展順利 最快下周有明確結果。(鉅亨網記者陳于晴攝)

台北市長蔣萬安昨天表示，預計這個月就會完成與新壽的終止契約程序，並提請議會大會審議解約金，接著依照程序塗銷地上權並收回土地，目標明年初與輝達簽訂契約，他已經指示各局處以最優先的速度、最高的行政力，來處理全球關注的重大投資案。

‌



林維俊再次強調，「我們都很希望輝達留在台北市」，也一直在努力，從沒想過從台北市民、中華民國國民納稅人身上拿任何一毛錢，跟北市府溝通很順利，等待最後的確認，還有一些行政程序要走，以及需要經過會計師查核，最快下周有明確結果，整體仍在協調階段。

外傳新壽同意解約關鍵轉折，在於張忠謀、施振榮等科技大老出面勸說台新新光董事長吳東亮，才放棄地上權契約，對此，林維俊表示，並不知道這件事。