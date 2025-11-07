貿聯擬併購深圳新富生光電 強化集團高速傳輸布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-07 16:57

連接線大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (7) 日公告，擬以企業總價值 4600 萬美元 (約新台幣 14 億元) 取得新富生光電 (深圳) 100% 股權，貿聯看好，該公司在光纖零組件領域具備獨特技術、生產效率及客戶基礎，收購後將可強化集團高速傳輸領域布局。

貿聯-KY董事長梁華哲。(鉅亨網資料照)

根據資料顯示，新富生光電 (深圳) 是一家集研發、生產和銷售光纖產品為一體的公司，生產各類光纖分路器、耦合器、GGP 光跳線、適配器、衰減器及特殊室內光纜等光通訊無源器件產品。貿聯表示，最終交易價格、具體交割日期依股權轉讓協議約定方式調整後確定。

貿聯表示，公司於第三季底成功完成 3 億美元的第六期海外可轉換公司債 (ECB6) 募資計畫，確保了充裕的儲備資金，將進一步強化既有的強勁內部現金流，這筆資金將使公司具備更大的營運彈性，得以加速推動關鍵策略性投資。