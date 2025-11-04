瑞銀看好黃金前景：下個目標4200美元 建議趁回檔時買入
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
瑞士銀行 (UBS) 分析師發布研究報告指出，儘管黃金市場目前正經歷回檔修正，但這僅是暫時現象。瑞銀維持黃金價格將達到每盎司 4200 美元的目標價。在潛在的地緣政治或市場風險加劇的推動下，黃金價格甚至有機會衝高至每盎司 4700 美元的上升情景。
瑞銀強調，「除了技術性因素外，我們認為此次拋售沒有基本面原因」。儘管價格動能減弱，觸發了期貨未平倉量的二次下跌，但黃金的潛在需求依然強勁。
今年以來，央行購買量已達 634 公噸，雖然速度較去年放緩，但正符合瑞銀預測，將在第四季加速，預計 2025 年全年購買量將達到 900 至 950 公噸。投資者胃口同樣增強，ETF 流入量達 222 公噸，且金條和金幣需求已連續 4 季超過 300 公噸。此外，珠寶需求也「沒有預期的那麼疲弱」。
瑞銀全球財富管理策略師 Sagar Khandelwal 指出，投資需求還有望進一步加強。根據 WGC 數據，全球黃金 ETF 在 9 月錄得 170 億美元的最大單月淨流入，使得截至 9 月的 3 個月內流入總額達到 260 億美元，創下史上最強勁的季度紀錄。
瑞銀看好「逢低買入黃金」的策略，並認為投資者對黃金的配置仍處於「低配」狀態。支撐金價上漲的關鍵宏觀因素包括：實質利率走低、美元疲軟、政府債務增加以及地緣政治動盪。
Khandelwal 警告，隨著聯準會在通膨仍具黏性的情況下降息，美國實質利率可能降至負值。這將削弱美元的吸引力，從而提振流入金條的投資流量。
瑞銀預計，在央行持續高位購買的背景下，今年的全球黃金需求預計將達到約 4850 公噸，創下自 2011 年以來的新高。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed轉鴿及中國新稅制助攻！瑞銀喊出黃金5000美元終極目標價
- 美股表現分化亞馬遜創新高 加密貨幣市場閃崩 黃金重新站回4000美元之上
- 美銀：標普AI泡沫太大、黃金和中國股票或是最佳避險工具
- 中國取消黃金稅收優惠！如何影響消費者與全球黃金市場？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇