鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-04 13:30

‌



瑞士銀行 (UBS) 分析師發布研究報告指出，儘管黃金市場目前正經歷回檔修正，但這僅是暫時現象。瑞銀維持黃金價格將達到每盎司 4200 美元的目標價。在潛在的地緣政治或市場風險加劇的推動下，黃金價格甚至有機會衝高至每盎司 4700 美元的上升情景。

瑞銀看好黃金前景：下個目標4200美元 建議趁回檔時買入(圖:shutterstock)

分析師引述世界黃金協會 (WGC) 第三季黃金需求趨勢報告，證實中央銀行和個人投資者「非常強勁且正在加速的購買」行為。

今年以來，央行購買量已達 634 公噸，雖然速度較去年放緩，但正符合瑞銀預測，將在第四季加速，預計 2025 年全年購買量將達到 900 至 950 公噸。投資者胃口同樣增強，ETF 流入量達 222 公噸，且金條和金幣需求已連續 4 季超過 300 公噸。此外，珠寶需求也「沒有預期的那麼疲弱」。

瑞銀全球財富管理策略師 Sagar Khandelwal 指出，投資需求還有望進一步加強。根據 WGC 數據，全球黃金 ETF 在 9 月錄得 170 億美元的最大單月淨流入，使得截至 9 月的 3 個月內流入總額達到 260 億美元，創下史上最強勁的季度紀錄。

Khandelwal 警告，隨著聯準會在通膨仍具黏性的情況下降息，美國實質利率可能降至負值。這將削弱美元的吸引力，從而提振流入金條的投資流量。

瑞銀預計，在央行持續高位購買的背景下，今年的全球黃金需求預計將達到約 4850 公噸，創下自 2011 年以來的新高。