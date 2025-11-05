鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-05 14:36

‌



黃金市場在經歷連續兩周的價格下跌後，其漲勢已步入一個降溫階段。Saxo Bank(盛寶銀行) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 指出，儘管短期動能有所停滯，但持有黃金的基本面理由依然穩固。

盛寶銀行：黃金市場進入盤整期 明年初有望重拾漲勢(圖:shutterstock)

Hansen 指出，在過去兩周內，市場氛圍已從「狂熱轉向反思」，交易者正在重新評估 2025 年的敘事——包括降息、財政壓力、地緣政治避險以及央行需求——有多少已經被定價。

‌



核心看漲基礎未動搖

Hansen 強調，儘管貴金屬近期表現疲軟，但由於財政債務擔憂、貨幣貶值的威脅、持續的央行需求以及聯準會的政策軌跡，黃金的看漲理由依然完好無損。

央行是市場穩定性的關鍵來源。世界黃金協會報告指出，第三季官方購買量達到 220 噸，使今年迄今的購買總量達到 634 噸，接近去年的紀錄。這種持續的官方需求持續限制了下行波動性。

在中國市場，當局雖針對透過上海黃金交易所和上海期貨交易所購買黃金的珠寶零售商，取消了部分增值稅豁免，這可能提高零售成本，並略微抑制珠寶銷售，但其宏觀意義有限。Hansen 指出，投資黃金——如金條、金幣和 ETF——仍然完全豁免，確保了推動中國實物需求創紀錄的關鍵渠道保持不變。

近期修正的驅動因素

造成近期熱情降溫的原因，部分來自聯準會主席鮑爾最近的評論，他表示 12 月降息並非既定事實，這「提振了美元，並推高了實質收益率，進一步冷卻了」市場的熱情。此外，市場正處於印度節日季後的慣常疲軟期，儘管預計年底購買將在近期修正的幫助下穩定市場。

至於美中關稅進展，市場反應則相對平靜，因為投資者意識到更深層次的戰略緊張局勢，尤其是在技術、供應鏈和產業政策方面，仍未解決。

技術面與市場展望

從技術角度來看，Hansen 認為黃金最近的價格修正是一個健康的發展，表明市場正在釋放壓力，而不是趨勢逆轉。支撐位正在 3835 美元至 3878 美元附近建立，這與自 8 月以來最新上漲幅度的 50% 斐波那契回撤位以及 50 日移動平均線保持一致。

他警告，如果股市風險偏好保持強勁且美元繼續走強，則不排除出現更深度滑坡的可能性。不過，期貨數據顯示，長期部位的減少幅度僅為「適度」。

儘管今年的高點可能已經過去，Hansen 認為最近的回調更像是盤整而非徹底投降。他將當前情勢與 5 月創紀錄高點 (接近 3500 美元) 之後的主要盤整期進行了類比，當時盤整期持續了約 4 個月。如果這次盤整持續類似的時間，可能意味著在 2026 年初再次走強之前，市場將經歷另一個橫向交易期。

一旦這個修正階段結束，推動今年漲勢的相同力量——債務、通膨和多元化需求——很可能會重新發揮作用，這使得下一個有意義的上升階段成為 2026 年的故事。